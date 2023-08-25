Решение о продлении учебного года было поспешным, считает Дуйсенова
В Казахстане решили вернуть дату последнего звонка в школах на 25 мая
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Учебный год в казахстанских школах снова будет до 25 мая. Как заявила в пятницу в ходе августовского совещания педагогов заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, решение о продлении учебного года было поспешным.

«Хочу сказать свое мнение по поводу продления учебного года до 36 недель. По этому вопросу очень много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Это нужно признать. Нужно признать, что это мировая практика, но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка», - заявила Дуйсенова.

Она подчеркнула, что решение министерства просвещения о продлении учебного года было «оправданным, но поспешным».

«В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем учебном году – к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая», - сказала вице-премьер.

Вместе с тем Дуйсенова добавила, что в течение предстоящего учебного года нужно провести необходимую подготовительную работу, включая адаптацию учебной программы, и вернуться к вопросу продления учебного года до 36 недель после 2025 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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