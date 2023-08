В Алматы пройдет кинофестиваль о Восточном Туркестане «Жаңа Шекара»

«Целью кинофестиваля «Жаңа Шекара» является расширение знаний о Восточном Туркестане, нарушениях прав человека, принудительном труде в Синьцзяне, создание видимости Восточного Туркестана, как части Центральной Азии», – сообщают организаторы. Внимание будет уделено также идентичности, языку, культуре и истории региона.

Организаторы отмечают, что фестиваль предоставит платформу для анализа и обсуждения документальных и визуальных исследований современных режиссеров и художников и обратит внимание на проблему мирового масштаба.

На фестивале будут показаны такие работы, как "Nikah", "In Search of My Sister", "All Static & Noise", "An Unanswered telephone Call", "Druzhba Narodov", "A letter home", "A Song of Resistance", "Dina", "Qazaqs from the Xinjiang camp", "Testimonies of Camp survivors". Фильмы будут показаны с субтитрами.

Кроме того, будут организованы обсуждения с режиссёрами и экспертами.

Спикерами фестиваля станут уйгурская активистка Рушан Аббас, режиссер Дэвид Новак, британский правозащитник Азиз Айса Алкун, а также уйгурская режиссёрка Мукаддас Миджит.

В рамках фестиваля с 8 по 22 сентября также будет проходить художественная выставка, на которой свои работы представят Рашида Дильшат, Назугум Бахтиярова, Руқия Фархадова, Юлдус Садик, Таир Табиев, Интизор, Сауле Сулейменова и Мариям Медет. Открытие состоится 8 сентября в 19:00.

Фестиваль будет проходить ​​в резиденции творчества и культуры «НеСанаторий». Вход свободный.

Кинофестиваль Жаңа Шекара был инициирован в 2022 году командой, в которую вошли мультидисциплинарная художница Медина Базаргали, гражданский активист и исследователь Равкат Мухтаров и социальная антропологиня Зарина Муканова.