Новый трехлетний бюджет: правительство хочет взять из Нацфонда 3,6 трлн тенге

В 2024 году правительство Казахстана намерено взять из Национального фонда 3,6 трлн тенге целевым и гарантированным трансфертами, а также увеличить расходы бюджета на 1,5 трлн тенге и довести их до 24 трлн тенге. Такие параметры заложены в проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы, который во вторник рассмотрел кабинет министров. В целом же документ сформирован из прогноза социально-экономического развития страны, в котором базовый сценарий подразумевает стоимость нефти $80 за баррель, курс доллара – 460 тенге, а инфляция – 6-8% со снижением до 5% в 2026-2028 годах.

Прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2024-2028 годы сформирован с учетом ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках.

«Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2024 году вырастет на 3%. Консенсус-прогноз мировой цены на нефть на 2024 год составит 80 долларов США за баррель. В зависимости от изменений внешних параметров рассмотрены три сценария развития. При базовом сценарии предлагается взять среднюю цену на нефть на уровне 80 долларов за баррель. По прогнозу среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Инфляция определена на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% – в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годы. Реальный рост ВВП, по его словам, в 2024 году, по прогнозам, составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году. По прогнозам Миннацэкономики, во всех базовых отраслях произойдет рост.

«На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз бюджетных параметров на 2024-2026 годы. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят в 2024 году 16,1 трлн тенге, что составляет 11,9% к ВВП, в 2026 году – 18,4 трлн тенге, или 10,7% к ВВП. Планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1,6 трлн тенге в 2024 году для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба. Дефицит бюджета в 2024 году предлагается определить на уровне 2,6% к ВВП со снижением в 2025-2026 годах до 2,4 и 2,3% к ВВП соответственно», - привел основные параметры Куантыров.

Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,5% к ВВП в 2024 году до 4,6% к ВВП в 2026 году. С учетом этого расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2024 году в объеме 24 трлн тенге, что составляет 17,8% к ВВП, в 2026 году – 25,2 трлн тенге, или 14,6% к ВВП.

«Расходы бюджета на 2024 год с учетом доходов и дефицита планируются с увеличением на 1,5 трлн тенге по отношению к 2023 году и составят порядка 24 трлн тенге. Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу и составляет 41% от общих расходов бюджета. В 2024 году расходы социальной сферы прогнозируются с увеличением на 1,4 трлн тенге по отношению к 2023 году, достигнув 9,9 трлн тенге», - добавил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Среди основных факторов роста расходов он назвал индексацию социальных выплат: пенсий, пособий и стипендий; приостановление пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года; увеличение периода по уходу за ребенком до 1,5 лет; увеличение количества грантов и размера стипендий; увеличение оплаты труда гражданских служащих, педагогов дошкольного обучения и воспитания; увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и количества больных.

Кроме того, 2,8 трлн тенге в 2024 году планируется направить на поддержку развития реального сектора экономики и 2,6 трлн тенге – на силовые структуры. Общегосударственные расходы бюджета в 2024 году, по данным Жамаубаева, составят 7,8 трлн тенге.

Проектом закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024–2026 годы» правительство установило цену отсечения на нефть на уровне $43,4 за баррель в 2024 году, $40,2 – 41,8 за баррель в 2025-2026 годах.

«С учетом этого для восстановления сбалансированности государственных финансов размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2024-2026 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно», - пояснил министр.

При этом общий объем поступлений в Нацфонд в 2024 году прогнозируются в объеме 7,5 трлн тенге, в 2025 году – 8,3 трлн тенге и в 2026 году – 8,3 трлн тенге. Чистые накопления средств в Нацфонде планируются в 2024 году в сумме 3,9 трлн тенге, в 2026 году – 6,3 трлн тенге. С учетом планируемого использования трансфертов, а также расходов, связанных с управлением фонда, валютные активы Нацфонда в 2024 году прогнозируются в объеме $68 млрд, в 2026 году - $93,3 млрд.