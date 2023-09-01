Токаев поручил на 30% сократить формы налоговой отчетности

Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана поручил на 30% сократить формы налоговой отчетности, а также минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет.

Предприниматели, сказал президент, жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране. Он поручил правительству оперативно устранить проблему и упорядочить налоговые льготы, которые, по его словам, должны стать адресным инструментом экономического стимулирования.

«Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам», – отметил Токаев.

Следует обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками, добавил глава государства.

«Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет. Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить. Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога», – считает президент.

Кроме того, правительство должно расширить сферу охвата розничного налога в два раза и ускорить введение прогрессивного налогообложения.