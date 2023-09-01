Пять новых министерств создано в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды, в стране появятся несколько новых министерств.

В частности, министерство экологии и природных ресурсов реорганизовано путем выделения из него министерства водных ресурсов и ирригации с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Кроме того, министерство индустрии и инфраструктурного развития разделено на министерство транспорта и министерство промышленности и строительства. Первому переданы функции и полномочия в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта, торгового мореплавания, в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации, а также естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов, общественно значимых рынков в области услуг аэропортов, автомобильных дорог.

Министерству промышленности и строительству переданы функции и полномочия в сферах индустрии и индустриального развития, промышленности, горно-металлургического комплекса, развития внутристрановой ценности, машиностроения, угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров, энергосбережения и повышения энергоэффективности, регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон, государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений, коммунального хозяйства; государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества; в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

Вместе с тем министерство информации и общественного развития преобразовано в министерство культуры и информации. Этому ведомству переданы функции и полномочия в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, а также в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от министерства культуры и спорта.

А министерство культуры и спорта преобразовано в министерство туризма и спорта.

Вместе с тем указами главы государства Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития, Дархан Кыдырали – от должности министра информации и общественного развития, Асхат Оралов освобожден от должности министра культуры и спорта, а Зульфия Сулейменова – от должности министра экологии и природных ресурсов.