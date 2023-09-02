Жумангарин покинул пост министра торговли и интеграции

Серик Жумангарин покинул должность министра торговли и интеграции, но остается заместителем премьер-министра. Его кандидатуру в субботу согласовали в профильном комитете мажилиса.

«Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Жумангарина Серика Макашевича для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан. Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Здесь отметили, что по итогам заседания принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Позже указом главы государства Жумангарин был назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан.