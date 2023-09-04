Токаев поручил усилить работу по ограничениям для отдельных категорий граждан
На заседании Совбеза обсудили проблему лудомании
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В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения.

Токаев подчеркнул, что ситуация с игровой зависимостью в Казахстане в последние годы «стала приобретать все более широкие масштабы». Особую группу риска составляет молодежь. В этой связи президент поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

«В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам», – подчеркнул Токаев и поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.

Также президент обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью от азартных игр, и поручил принять меры.

Кроме этого, по его мнению, необходимо активизировать работу по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса.

«Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений», – заявил Токаев.

По итогам заседания Совбеза президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан.

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