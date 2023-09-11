Некачественное строительство дорог нужно пресекать и ужесточать требования – Смаилов

На заседании штаба по реализации предвыборной программы президенты рассмотрели вопросы строительства и реконструкции автодорог республиканского, областного и районного значений. Премьер-министра Алихан Смаилов раскритиковал дороги и подчеркнул, что нужно пресекать их некачественное строительство и ужесточать требования.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что в ближайшие годы планируется поэтапная реализация приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс. км. Первоочередными являются три проекта на 2 тыс. км. Это трассы: от границы Российской Федерации — Мартук — Актобе — Улгайсын — Кызылорда, Жезказган — Караганда и трасса в обход города Сарыагаш. На некоторых участках строительно-монтажные работы уже идут, по другим ожидается начало в 2024 и 2025 годах.

Также Карабаев сообщил, что до 2029 года запланирован ремонт 14 тыс. км дорог областного и районного значений.

А, по информации премьер-министра, близятся к завершению крупные автодорожные проекты: Алматы — Караганда, Талдыкорган — Усть-Каменогорск, Мерке — Бурылбайтал, Актобе — Кандыагаш и Атырау — Астрахань.

Однако глава правительства указал, что зачастую качество дорог не выдерживает критики. Он отметил, что строительный сезон уже идет к завершению, поэтому в сентябре нужно значительно активизировать дорожно-строительные работы. При этом Смаилов потребовал обеспечить надлежащее качество дорог, «чтобы весной асфальт не сошел вместе со снегом».

Особого внимания, по его словам, требуют дороги, связывающие населенные пункты с «внешним миром», другой важный вопрос — передвижение тяжелых большегрузных машин по автомобильным дорогам. Смаилов привел в пример автодорогу Нарманбет — Балхаш в Карагандинской области, которую недавно отремонтировали: «По недавно отремонтированной дороге стали возить руду из карьера Шубартау. Вес самосвала с рудой 60 тонн! В итоге весь новый асфальт испорчен. Таких примеров много, даже в городах».

В этой связи Смаилов подчеркнул, что необходимо комплексно подходить к решению проблем проектирования и строительства дорог, а также их содержания. Для этого было специально воссоздано министерство транспорта, перед которым поставлены конкретные задачи по «перезагрузке» отрасли дорожного строительства.

«Надо усилить роль Национального центра качества дорожных активов по пресечению некачественно проводимых дорожно-строительных работ, внедрению новых технологий и материалов. Следует также ужесточить требования и принять новые нормативные документы», - сказал глава правительства.