Новое газовое месторождение будет введено в этом году – QazaqGaz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, который представил отчет об основных финансово-хозяйственных показателях национальной компании и о ходе реформирования газовой отрасли.

По данным Жаркешова, с начала 2022 года нацкомпания реализовала инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алматы за счет собственных средств, субсидировала цены на газ для населения и бизнеса на 389 млрд тенге. За тот же период порядка 450 тыс. казахстанцев получили доступ к природному газу.

Также глава нацкомпании доложил главе государства о решении проблемы дефицита газа. Он сообщил, что в этом году будет введено новое месторождение газа Анабай и начата подготовка к разработке нового месторождения Придорожное – оба в южных регионах.

Жаркешов рассказал и о ходе реализации проекта второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китайской Народной Республикой.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.