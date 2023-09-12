Токаев поручил проработать возможность льготного доступа к гостендерам для среднего бизнеса

В ходе встречи с отечественным бизнесом в Акорде глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на тенденцию вытеснения зарубежными компаниями отечественных экспортеров с их традиционных рынков сбыта. В этой связи президент поручил пересмотреть в перспективе механизмы поддержки предприятий. Также он указал на необходимость проработки мер, стимулирующих укрупнение малого бизнеса.

«Ситуация с национальными валютами сопредельных с Казахстаном стран усиливает вероятность колебаний цен на значимые для нашей страны товарные позиции. Правительство должно иметь конкретный и прозрачный алгоритм стабилизации внутреннего зернового и других важных для национальной экономики рынков. Бизнес должен четко понимать при каких условиях, какой вид инструмента стабилизации цен применяется государством. Будь это закуп сельхозсырья по фиксированным ценам, введение запрета на импорт ГСМ, товарные интервенции, введение запрета на экспорт или квотирование», - сказал Токаев.

По его мнению, в среднесрочной перспективе следует поэтапно отказаться от нерыночных механизмов поддержки предприятий, главным образом от сплошного субсидирования без оглядки на приоритетность отрасли, значимость проекта, его влияние на экономику. И нужно переходить к механизмам гарантирования и мерам нефинансовой поддержки.

«На смену государственному регулированию цен и ограничениям должно прийти «мягкое управление» спросом и предложением. В этом ключе, как я уже говорил в послании, необходимо полноценно раскрыть потенциал Продовольственной корпорации», - сказал Токаев.

Кроме этого, подчеркнул президент, следует ускорить развитие среднего предпринимательства, которое является основой устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики.

«Но здесь у нас накопились системные проблемы, требующие срочного решения. У нас отсутствуют стимулы для его перехода в наиболее важный средний сегмент бизнеса. При этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт», - отметил президент.

Малое предпринимательство в свою очередь играет критически важную роль в обеспечении занятости и повышении доходов населения, добавил он. Но средний предприниматель «менее инерционен, более мобилен и быстрее адаптируется к меняющимся рыночным условиям».

«Да, за последние 7 лет наблюдается рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП. Но основным двигателем данной динамики выступают субъекты малого предпринимательства, количество которых увеличилось на 46%. На этом фоне среднее предпринимательство выросло лишь на 0,5%, повысив свою долю в экономике с 5% до 6,2%. При этом в странах ОЭСР его доля в среднем равна 18%, а в отдельных государствах еще выше – до 26%. Никаких особых условий для поддержки именно среднего бизнеса, тем более в обрабатывающей промышленности, у нас до сих пор не создано», - констатировал Токаев.

Он считает, что в существующей нормативной среде, даже при расширении, выгоднее формально оставаться малым бизнесом. В этой связи он поручил правительству и НПП «Атамекен» подготовить предложения по этому вопросу и «приступить к практическим действиям»

«В послании мною было поручено внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. Это должны быть и налоговые меры, и определенный иммунитет от проверок со стороны проверяющих органов, и доступ к специализированным инструментам поддержки и госзаказам. Например, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме», - сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что в ряде случаев целью создания бизнеса становится возможность получить государственную поддержку, а не сама предпринимательская деятельность. В результате, экономическая отдача от мер господдержки несоразмерна объему затраченных бюджетных ресурсов. Так, за 2015-2021 годы объем государственной поддержки бизнеса (7 трлн тенге) превысил сумму налоговых поступлений от поддержанных компаний (4,5 трлн тенге) в полтора раза, привел статистику президент.

«И подобная практика повторяется из года в год. Предыдущие попытки изменить подходы к стимулированию бизнеса не увенчались успехом. Поэтому поручаю правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки», - сказал глава государства.

Также, по его словам, следует проработать вопрос создания открытого единого реестра получателей мер поддержки, который будет аккумулировать сведения о них в единой информационной системе. Это, по мнению президента, позволит исключить чрезмерную концентрацию ресурсов в узком кругу предприятий, а также объективно и оперативно оценивать эффективность государственной помощи.

«При этом оценивать эффективность мер поддержки нужно исходя из увеличения уплаченных налогов, создания новых качественных рабочих мест и повышения внутристрановой ценности продукции, развития экспортного потенциала. Чтобы автоматизировать предоставление государственной поддержки и обеспечить достоверность оценки ее эффективности правительству необходимо активно внедрять цифровые технологии, автоматизировать процессы принятия решений», - заключил он.