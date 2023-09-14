Начало вакцинации девочек от ВПЧ запланировано на третий квартал 2024 года

Министерство здравоохранения Республики Казахстан в ответе на запрос редакции Власти сообщило, что старт вакцинации против вируса папилломы человека планируется ориентировочно в третьем квартале 2024 года, одновременно во всех регионах страны. Она коснется девочек в возрасте 11 лет и будет проводиться после получения согласия родителей на вакцинацию детей. Напоминаем, что в 2013-2015 годах первая попытка вакцинировать подростков закончилась неудачей из-за страха перед прививкой и антиваксерских настроений. Прививка от ВПЧ призвана защитить от рака шейки матки, который занимает четвертое место среди онкологических заболеваний в Казахстане.

Вторая попытка начать вакцинацию от вируса папилломы человека намечена на третий квартал следующего года. По сообщению минздрава, ориентировочная потребность в вакцине с учетом двухкратного графика составляет порядка 320 тысяч доз. «Закуп вакцины против ВПЧ предполагается после включения данного вида вакцинации в действующие нормативные правовые акты», - говорится в ответе.

В Казахстане зарегистрированы вакцины двух производителей: Бельгии («Церварикс») и США («Гардасил»). Они защищают от разного количества штаммов ВПЧ.

По сообщению минздрава, в республике создана Рабочая группа по внедрению вакцинации против вируса папилломы человека в Республики Казахстан. Для проведения информационно-разъяснительной работы привлечены специалисты международных организаций – эксперты ВОЗ, ЮНИСЕФ, СДС, а также онкологи и гинекологи.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, рекомендуемой группой для вакцинации являются девочки в возрасте от 9 до 14 лет, в этом возрасте самая высокая эффективность вакцинации (формируется наиболее устойчивый иммунитет), по сравнению с вакцинацией в более взрослом возрасте. Вакцинация других возрастных групп рекомендована в тех случаях, когда она возможна и экономически доступна для отдельно взятой страны», - говорится в ответе на вопрос, когда вакцина будет доступна для всех групп населения.

По закону частные медицинские центры имеют возможность завозить и предлагать населению любую вакцинацию, если эта вакцинация не входит в календарь прививок.

При этом, главное условие – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан.

По информации РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на дату предоставления информации сертификаты соответствия продукции на вакцины от ВПЧ (код АТХ J07BM) не выдавались.

Рак шейки матки занимает четвертое место среди онкологических заболеваний в нашей стране. Каждый год этот диагноз слышат от полутора до двух тысяч женщин, летальность 500-600 человек.

Министерство предоставило статистику по количеству заболевших и умерших от рака шейки матки. Так в 2020 году было обнаружено 1672 новых случая, 588 женщин умерло, в 2021 году – 1804 заболевших и 589 умерших, в 2022 году – 1934 новых случаев и 602 смерти.

Сейчас более 130 стран применяют вакцинацию против вируса папилломы человека, в 86 из них прививают не только девочек, но и мальчиков, поскольку вирус может вызывать и другие виды рака, например, головы, шеи, пениса, ануса и т.д.