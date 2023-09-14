В Алматы пройдут Дни Якутского кино

С 15 по 20 сентября в Алматы в кинотеатре Kinoplexx Saryаrka пройдут Дни Якутского кино. Вход на показы свободный. Фильм-открытие – «Айта» - драма о самосуде от компании «Сахафильм».

Торжественное открытие пройдет в пятницу 15 сентября в 19:00 в Kinoplexx Saryаrka. Начнутся Дни Якутского кино с ленты «Айта», которую представит режиссер Степан Бурнашев, продюсеры Александрина Каменева, Надежда Дорожкина.

В открытии примут участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов, президент АО «Казахфильм» Азамат Сатыбалды, а также приглашенные гости, делегация кинематографистов Якутии, казахстанские актеры, режиссеры, продюсеры и т.д.

Обряд освящения мероприятия проведет якутский алгысчыт Эркин Павлович Алексеев, прозвучат песни в исполнении Михаила Ефимовича Кычкина.



Программа показов якутских фильмов с 15 по 20 сентября:

15 сентября

19:00 - Торжественное открытие Дней якутского кино. Фильм открытия: «Айта», драма, триллер, 2022 г. Режиссер Степан Бурнашев. Вход по пригласительным и аккредитации.

16 сентября

19:00 – «Царь-птица», драма, 2018 г. Режиссер Эдуард Новиков.

21:00 – «Эт», киноальманах, 2023 г. Режиссеры Дмитрий Давыдов, Степан Бурнашев.

17 сентября

19:00 – «Надо мною солнце не садится», драмеди, 2019 г. Режиссер Любовь Борисова.

21:00 - «Тыгын Дархан», историческая драма, 2019 год. Режиссер Никита Аржаков.

18 сентября

19:00 «Джулур: Мас-Рестлинг», спортивная драма, 2021 г. Режиссер Валентин Макаров.

21:00 - «Холодное золото», исторический детектив, 2021 г. Режиссер Петр Хики.

19 сентября

19:00 – «Детство, которое мы не знали», 2022 г. Режиссер Алексей Романов.

21:00 – «Не хороните меня без Ивана», историческая драма, 2022 г. Режиссер Любовь Борисова.

20 сентября

19:00 – «Серединный мир», 1993 г. Режиссер Алексей Романов.





