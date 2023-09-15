В Алматы на несколько дней перекроют улицы в связи с празднованием Дня города

В Алматы с 14 по 17 сентября с 8:00 до 24:00 в связи с проведением на площади «Астана» фестиваля Almaty Cover Show будет перекрыта улица Толе би от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана. А с 15 по 17 сентября с 8:00 до 20:00 в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки перекроют улицу Сатпаева между проспектом Достык и улицей Уалиханова.

В связи с этим временно изменятся маршруты движения автобусов.

№121 в восточном направлении: ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении: пр. Достык – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – далее по схеме.

№45 в северном направлении: ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме,

в обратном направлении: пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме.

№95 в восточном направлении: ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении: пр. Достык – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Сатпева – далее по схеме.

№48 в западном направлении: пр. Достык – ул. Богенбай Батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

№16 в западном направлении: ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул.Толе би – пр. Абылай Хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме.

№126 в западном направлении: ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай Хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме.

№37 в западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№201 в западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№205 в западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№209 в западном направлении: ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№210 в западном направлении: ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№206 в западном направлении: ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

№224 в западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай Хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.