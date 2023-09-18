Казахстан отстает от плана по привлечению инвестиций – Смаилов

На заседании инвестиционного штаба в правительстве обсудили темпы привлечения инвестиций в основной капитал и ход реализации крупных инвестпроектов. Премьер-министр Алихан Смаилов констатировал, что Казахстан отстает от плана по привлечению инвестиций, также затягивается реализация некоторых проектов, что сказывается на экономическом развитии регионов. В частности, в области Улытау реальных результатов по запланированным проектам нет.

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, за отчетный период общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,6 трлн тенге, что на 12,2% больше, чем за январь – август прошлого года. Большая часть средств привлечена в горнодобывающую промышленность, сектор недвижимости, транспорт и складирование, обрабатывающую промышленность. 13 из 20 регионов, по словам министра, перевыполнили целевую задачу, среди них Мангистауская, Акмолинская, Кызылординская, Туркестанская, Карагандинская области, город Шымкент и др.

Однако премьер-министр заявил, что по итогам восьми месяцев годовой план исполнен всего на 52%, тогда как до конца года необходимо привлечь не менее 18,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал. В качестве примера Смаилов привел область Улытау, у которой самые низкие показатели по инвестициям – 54% за отчетный период.

«Нам нужно, чтобы план был выполнен в этом году, а не в следующем. Если инвестиции будут привлечены в этом году, то мы увидим результат уже в следующем. А если вопрос по ним решится в следующем году, то результаты будут только через два года. Кто этого будет ждать? Людям сейчас нужны результаты. Рабочие места нужны сейчас», - раскритиковал глава правительства.

Он констатировал, что из-за медлительности в решении некоторых инфраструктурных вопросов затягивается запуск завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов на 11 млрд тенге. А это сдерживает экономическое развитие региона.

«На каждом заседании инвестштаба мы говорим о необходимости усиления работы по привлечению инвестиций. Однако темп работы очень медленный. Реальных результатов по запланированным проектам нет», - сказал Смаилов.

Он поручил акиму области Берику Абдыгалиулы проявить активность и пересмотреть подходы к работе.

По словам Смаилова, в Алматы также приостановлена реализация ряда инвестпроектов. В целом из-за недостижения плана в этом году свыше 200 млрд тенге не вложены в реальную экономику города. Глава правительства раскритиковал доклад замакима города по этому вопросу, заявив, что «факты, цифры говорят об обратном».

«Индекс физического объема по инвестициям у вас составил 100,1%, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста. Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего», - указал премьер.

Также глава правительства отметил, что по каждому из значимых проектов в Алматинской области затягиваются процедуры согласования. Он поручил «навести порядок в реализации инвестпроектов».

Кроме этого, Смаилов потребовал от МИД усилить координирующую роль в привлечении крупных инвесторов в Казахстан, активизировать работу нацкомпании Kazakh Invest и республиканских загранучреждений, а также оперативно принимать необходимые решения на уровне министерств и акиматов.