Дожди, мокрый снег и заморозки ожидаются в Казахстане

Как сообщают синоптики, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. 21 сентября на юге, 21 и 23 сентября на востоке, 21 и22 сентября на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока сильные осадки. Лишь на западе, северо-западе Казахстана, с влиянием Западного антициклона, ожидается погода без осадков. На западе, севере и в центре страны ночью и утром туман. На севере, северо-западе и в центре страны ночью заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

Температура воздуха днем на западе республики повысится до +24+30 градусов, на северо-западе до +15+27 градусов. На севере, наоборот, понизится до +10+16. В центре будет +10+23 градуса, на востоке понижение до +10+15, на юге потеплеет до +20+28, юго-востоке температура понизится до +12+22 градусов, в горных районах будет +2+10.