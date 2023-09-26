Бывший вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров осужден на пять лет

Районный суд №2 Медеуского района Алматы вынес приговор в отношении вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова, экс-замначальника департамента КНБ Талгата Муханова и экс-руководителя управления финансов Айнур Кудайбергеновой, передает «Казинформ» . Их обвиняли по статьям 190 часть 4 пункт 2 и 28 часть 5 – 190 часть 4 пункта 2 Уголовного кодекса (мошенничество и пособничество в мошенничестве).

Как установлено судом, заместитель ДКНБ путем обмана завладел пятью объектами имущества, конфискованных по приговору суда, по заведомо заниженной стоимости через пособников – занимавшего тогда пост заместителя акима Алматы Усерова и руководителя управления государственными активами Кудайбергеновой.

«Вина подсудимых в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, аудиторским заключением», - отметили в суде.

Прокурор запросил для Муханова 8 лет лишения свободы, для Усерова - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, а для Кудайбергеновой – 6 лет лишения свободы. Подсудимые же не признали вину и просили их оправдать.

Приговором суда Муханов признан виновным в хищении чужого имущества или приобретения право на чужое имущество в особо крупном размере с использованием им своего служебного положения. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Усеров и Кудайбергенова признаны виновными в пособничестве в мошенничестве, будучи лицами занимающие государственную должность и с использованием своих служебных полномочий. Им назначено наказание в виде пяти лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

О задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова антикоррупционной службой стало известно в апреле.