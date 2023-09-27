Сейчас идут следственные мероприятия по уголовному делу
В Таразе выявлена деятельность подразделения финансовой пирамиды The Finiko
фото Жанары Каримовой

В Таразе выявлен факт создания структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko. Департамент агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует уголовное дело.

«Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами», - говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что в июле 2021 года проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем АФМ просит граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды The Finico, обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

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