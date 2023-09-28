Казахстан намерен долгосрочно поставлять нефть в Германию – Токаев

Президент Казахстана, прибывший с официальным визитом в Германию, провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет. По информации пресс-службы Акорды, они определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, «зеленой энергетике» и других сферах.

Кроме этого, глава государства провел переговоры с федеральным канцлером Германии в расширенном составе. Токаев подчеркнул, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией, которая является одним из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. Глава государства отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, «зеленой» энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

В качестве практического шага Токаев предложил создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.

Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.

Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе «зеленого» водорода.

Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.

В свою очередь Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества и готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, Германия заинтересована в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов, в интенсивном обмена в области использования зеленой энергетики и совместного продвижения климатической повестки. Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.

Выступая с совместным заявлением для прессы, президент Казахстана подчеркнул, что прошедшие переговоры вновь подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее углубление казахско-германских отношений.

«Важной частью переговоров стало обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Мы отметили положительную динамику двусторонней торговли, договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров», – сообщил глава государства.

Одним из приоритетов он назвал также развитие кооперации в энергетической сфере и сообщил, что Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти через магистральный нефтепровод «Дружба».

«Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок и придать им долгосрочный характер», – сказал лидер Казахстана.

Глава государства также заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway.