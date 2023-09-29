Запрет на импорт зерна в Казахстан вступит в силу с 11 октября – Минсельхоз

На основании решения межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 августа 2023 года приказом министра сельского хозяйства от 25 сентября 2023 года № 337 «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами» продлен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 11 октября 2023 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, на шесть месяцев установлен запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС. Исключение составит только импорт пшеницы в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

«Таким образом, любые потребители пшеницы могут импортировать ее через лицензированные элеваторы», - добавили в Минсельхозе.

Также здесь отметили, что введенные ограничения не будут распространяться на транзитную перевозку пшеницы железнодорожным транспортом через территорию Казахстана.