Ввоз зерна будет запрещен автомобильным и железнодорожным транспортом
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Запрет на импорт зерна в Казахстан вступит в силу с 11 октября – Минсельхоз
Фотография Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

С 11 октября Казахстан устанавливает запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и государств Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом, а также продлевает запрет на импорт автомобильным транспортом, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

На основании решения межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 августа 2023 года приказом министра сельского хозяйства от 25 сентября 2023 года № 337 «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами» продлен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 11 октября 2023 года», - говорится в сообщении.
Кроме того, на шесть месяцев установлен запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС. Исключение составит только импорт пшеницы в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.
«Таким образом, любые потребители пшеницы могут импортировать ее через лицензированные элеваторы», - добавили в Минсельхозе.
Также здесь отметили, что введенные ограничения не будут распространяться на транзитную перевозку пшеницы железнодорожным транспортом через территорию Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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