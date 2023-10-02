Годовая инфляция в Казахстане в сентябре составила 11,8%

Годовая инфляция в Казахстане в сентябре продолжила снижение и составила 11,8%, следует из официальных данных Бюро национальной статистики.

По сравнению с сентябрем 2022 года, капуста подорожала на 74,3%, рис – на 41,3%, виноград – на 37,9%, молоко консервированное – на 26,4%. Цены на парацетамол повысились на 62,7%, тарифы на услуги лечения в дневном стационаре – на 40,1%, вывоз мусора – на 34,9%. Подешевели смартфоны на 24,6%, крупа гречневая – на 18,3%, сахар-песок – на 18,1%, масло подсолнечное – на 14,8%.

В сентябре 2023 года месячный индекс потребительских цен также замедлился и составил 0,6% (в августе – 0,7%). Цены на платные услуги повысились на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,6%, продовольственные товары – на 0,3%.

Основной вклад в инфляцию внесло повышение цен на услуги образования. Профессиональное среднее образование подорожало на 11,3%, высшее – на 10,8%, среднее – на 6,3%. Цены на услуги занятий в спортивных секциях для детей школьного возраста повысились на 3,2%.

Также подорожали услуги такси – на 2,6%, аренда жилья – на 2,3%.

Продукты питания за месяц подорожали: рис – на 3,2%, яйца – на 2,9%, рыба свежая, масло сливочное – по 2,1%, фрукты свежие – на 1,1%. Повышение цен также отмечено на минеральную и питьевую воду на 1,5%. Подешевели картофель – на 10,3%, овощи свежие – на 2,3%, масло подсолнечное – на 2%, крупы – на 1,5%, сахар-песок – на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров повышение цен в сентябре отмечено на уголь каменный на 3%, дрова – на 2,5%. Бензин марки АИ-95/96 подорожал на 2,7%, бензин АИ-98 – на 1,8%. Цены на мебель и предметы домашнего обихода повысились на 2%, на ноутбуки – на 1,5%, одежда и обувь подорожали на 1,2%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – 1,1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5 п.п.), самая низкая – в Алматинской области индекс цен составил 100%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматы – на 0,8%, на непродовольственные товары в области Жетысу – на 1,4%, на платные услуги в Карагандинской области – на 2,1%.

13 сентября Председатель национального банка Тимур Сулейменов сообщал, что годовая инфляция в Казахстане снижается шестой месяц подряд и составляет 13,1%.