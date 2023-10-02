В Алматы отопительный сезон начнется 15 октября – Минэнерго

В семи регионах Казахстана уже начался отопительный период, там в первую очередь к теплоснабжению подключают социальные объекты, сообщили в министерстве энергетики. Также в ведомстве озвучили даты начала отопительного сезона в остальных регионах.

На сегодняшний день отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

«В частности, в городе Риддер Восточно-Казахстанской области из 24 социальных объектов подключены 23, или 96%. Жилым домам подано горячее водоснабжение. По городу Экибастуз Павлодарской области из 90 соцобъектов подключено 26, или 28,8%. В городе Астана из 240 соцобъектов подключено 86, или 35,8%», - сообщили в Минэнерго.

Между тем 3 октября ожидается подключение к отоплению в Алматинской области; 10 октября – в области Улытау, 15 октября – в Алматы, в области Абай, в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. А с 20 октября отопительный сезон начнется в Шымкенте, с 25 октября – в Туркестанской области.

Ранее сегодня акимат Астаны сообщил, что в городе подача тепла уже начата 116 социальным объектам.