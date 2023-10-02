Президент подписал закон, предусматривающий создание института петиций в Казахстане

Закон предусматривает создание в Казахстане института петиций. В зависимости от уровня управления, для того чтобы госорганы рассмотрели петиции, их должны подписать от 2,5 до 50 тысяч человек. В частности, Районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции акиматов, при населении более 50 тыс. человек, предусматривает 2,5 тыс. голосов, для остальных – не менее 5% от численности населения. Районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов, при численности населения более 50 тыс. человек должно набрать 5 тыс. голосов, для остальных – не менее 10% от численности населения.

На областном уровне, если вопросы относятся к компетенции акиматов, петиция должна набрать 1% голосов жителей соответствующей административно-территориальной единицы, а если вопросы относятся к компетенции маслихатов, то не менее 2% населения.

Что касается вопросов, относящихся к компетенции правительства, то петиция должна набрать не менее 50 тыс. голосов.

Решение, принятое по результатам рассмотрения петиции, должно быть обоснованным и мотивированным со ссылкой на законодательство, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя или его представителя и граждан, присоединившихся к петиции, с разъяснением их права на обжалование принятого решения. По результатам рассмотрения петиции первый руководитель центрального государственного или местного исполнительного органа, председатель местного представительного органа обязаны выступить с официальным сообщением.