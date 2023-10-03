Водителей такси в Казахстане, использующих интернет-агрегаторы, обяжут проходить ежедневный медосмотр

Водителей такси в Казахстане, использующих интернет-агрегаторы, обяжут ежедневно проходить обязательный медицинский осмотр и осмотр автотранспорта и запретят находиться за рулем больше 8 часов в сутки. Таким образом министерство внутренних дел намерено решать проблему с частными перевозчиками, которые нарушают правила. Кроме того, планируется ввести ответственность за превышение средней скорости на загородных трассах, вернуть лицензирование компаний, проводящих техосмотр, и ужесточить требования к обучению водителей и получению ими водительских удостоверений, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

«Отдельная проблема – нелегальные автоперевозчики, такие как inDriver, “Яндекс” и другие. Зачастую они в погоне за прибылью безостановочно, без сна и отдыха, курсируют между регионами. Используемые ими автомашины небезопасны, а водители не выполняют требования правил перевозки пассажиров», - заявил Кожаев.

В этой связи МВД предлагает обязать перевозчиков частных такси, использующих интернет-агрегаторы, проходить предрейсовый медицинский и ежедневный осмотр автотранспорта, обязательный технический осмотр – два раза в год, а также предусмотреть ограничения нахождения водителей за рулем более 8 часов.

По словам первого замминистра внутренних дел, в целом на загородные трассы приходится большинство тяжких ДТП и 50% летальных случаев, еще выше этот уровень в Акмолинской области – 72%, Актюбинской области – 69%, Алматинской области – 68%, Атырауской области – 64%, Жамбылской области – 63%, Северо-Казахстанской области – 61% и области Жетысу – 60%.

«В последние годы оборудуются современные магистрали. Это влияет на дорожную безопасность. Если 15 лет назад на дорогах мы теряли свыше четырех тысяч граждан, то сейчас в два раза меньше. Нужно эту работу продолжать. Сейчас дороги первой категории, с четырьмя и более полосами движения, составляют всего 2%, большинство же построены по старым стандартам. Они двухполосные, ширина не более 7 метров. Необходимо обеспечить перевод более 6 тыс. км. дорог со второй и третьей категории в первую», - добавил Кожаев.

Также МВД предлагает ввести ответственность за превышение средней скорости на загородных трассах. Сейчас с «Казавтожолом» реализуется «пилот» на автодороге Астана – Щучинск. В результате ежесуточно камеры фиксируют более 250 фактов превышения средней скорости 151 км/ч при разрешенной 140 км/ч. В 13% случаях скорость составляла 170 км/ч, в 7% – 180 км/ч.

«Предложения внесены в мажилис парламента», - уточнил Кожаев.

Не обеспечивается, по его словам, и должный контроль за техническим состоянием автотранспорта, поэтому в МВД считают необходимым усилить ответственность

операторов станций техосмотра, пересмотреть подходы к организации допуска субъектов к проведению технического осмотра и внедрить лицензирование.

Вместе с тем министерством уже внесены поправки в правила приема экзаменов, по которым процесс сдачи экзаменов отслеживается через онлайн-трансляцию. Теперь разработан второй проект поправок, которыми предлагается перейти на электронные свидетельства об окончании курсов подготовки и медицинских справок. Кроме того, прорабатывается вопрос отмены самостоятельной подготовки водителей.