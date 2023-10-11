124 казахстанца вернулись из Израиля

Сегодня ночью в международный аэропорт Алматы репатриационным рейсом из Тель-Авива прилетели 124 казахстанца. Также этим рейсом были вывезены 42 иностранных гражданина, сообщает «Казинформ» .

Вице-президент по маркетингу и продажам Air Astana Адель Даулетбек отметил, что большая часть пассажиров – это граждане Казахстана, а также их родственники. Он заверил, что «в аэропорту Тель-Авива мы не оставили ни одного гражданина Казахстана, всех смогли забрать». По его словам, только вчера появилась возможность забрать наших соотечественников, поскольку ситуация в Израиле с субботы остается напряженной.

«Мы внимательно следили за ситуацией в этой стране. Эта была очень напряженная ситуация. Для нас это был сложный шаг, так как практически гражданских рейсов там не осталось. Все они были отменены», - сказал он.

По данным комитета гражданской авиации, борт вылетел из Тель-Авива в 16:45 по времени Астаны, прилетел в Актау 19:25, а уже после полуночи – в Алматы.