В Казахстане намолочено 13,6 млн тонн зерна

В МСХ напомнили, что в этом году в вегетационный период аграрии столкнулись с рядом проблем: засуха на юге, проливные дожди на севере – все это сказалось на состоянии посевов и качестве собранного урожая. Поэтому по поручению президента сельхозпроизводителям, пострадавшим от погодных условий, окажут поддержку. В министерстве напомнили, что это прямой закуп «Продкорпорацией» 350 тыс. тонн пшеницы по следующим ценам: 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса, 90 тыс. тенге – за пшеницу 5 класса, 70 тыс. тенге – за неклассную пшеницу.