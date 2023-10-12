Убрано 86,2% площадей
В Казахстане намолочено 13,6 млн тонн зерна
АРХИВНОЕ ФОТО ВЛАСТИ

В Казахстане убрано 14,9 млн га зерновых культур, что составляет 86,2% от запланированной площади. При средней урожайности 9,2 ц/га намолочено 13,6 млн тонн зерна, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.

В МСХ напомнили, что в этом году в вегетационный период аграрии столкнулись с рядом проблем: засуха на юге, проливные дожди на севере – все это сказалось на состоянии посевов и качестве собранного урожая. Поэтому по поручению президента сельхозпроизводителям, пострадавшим от погодных условий, окажут поддержку. В министерстве напомнили, что это прямой закуп «Продкорпорацией» 350 тыс. тонн пшеницы по следующим ценам: 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса, 90 тыс. тенге – за пшеницу 5 класса, 70 тыс. тенге – за неклассную пшеницу.

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