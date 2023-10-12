Стратегический документ по применению и развитию искусственного интеллекта примут в Казахстане

В Казахстане разработают и примут стратегический документ, который будет определять сферу применения и инструменты развития искусственного интеллекта. А для его нормативного регулирования будет разработан Цифровой кодекс, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания форума Digital Bridge президент Касым-Жомарт Токаев.

«Предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития искусственного интеллекта. Это передовая международная практика, такой шаг позволит нам задать устойчивый вектор технологического прогресса страны», - заявил Токаев.

Президент считает, что прежде всего Казахстан должен сосредоточиться на внедрении технологий искусственного интеллекта в важных отраслях экономики, таких как нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Кроме того, искусственный интеллект может значительно оптимизировать процесс трансформации городов страны в полноценные smart city, благоприятные для проживания и работы.

«Большое значение также имеет широкое использование возможностей искусственного интеллекта при оказании государственных услуг. Здесь мы уже добились серьезных результатов: была запущена “Цифровая карта семьи”, которая позволяет определять уровень социального благополучия граждан и проактивно оказывать им государственную поддержку. Аналогичный продукт следует внедрить и для бизнеса на базе холдинга “Байтерек”, который по моему поручению уже начал масштабную цифровую трансформацию», - добавил Токаев.

Вместе с тем он считает необходимым обеспечить нормативное регулирование искусственного интеллекта. По данным президента, уже более 120 стран приняли различные законодательные акты для решения этой задачи.

«Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан», - подчеркнул глава государства.

Как отметил президент, нужно, чтобы правовые условия стимулировали приход международных компаний на казахстанский рынок. Для этого необходимо соблюсти баланс интересов, сформировать открытые и справедливые «правила игры». В целом, констатировал Токаев, сегодня стоит непростая задача – интегрировать инструменты искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей, не нарушая их права и свободы.