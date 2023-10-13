Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау подозреваются в продаже водительских прав

В Кокшетау пресекли незаконную выдачу водительских прав, сообщает Polisia.kz.
«Сотрудниками управления собственной безопасности ДП области проведены оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦона Кокшетау. Так, был выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения за денежное вознаграждение в 100 тысяч тенге, без фактического прохождения экзамена», - говорится в сообщении.
По данным полиции, в сентябре при передаче денег посредником полицейские задержали гражданина, причастность которого к этому делу в настоящее время проверяется. В ходе личного обыска у задержанного изъяты 440 тыс. тенге.