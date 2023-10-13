Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау подозреваются в продаже водительских прав

«Сотрудниками управления собственной безопасности ДП области проведены оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦона Кокшетау. Так, был выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения за денежное вознаграждение в 100 тысяч тенге, без фактического прохождения экзамена», - говорится в сообщении.

По данным полиции, в сентябре при передаче денег посредником полицейские задержали гражданина, причастность которого к этому делу в настоящее время проверяется. В ходе личного обыска у задержанного изъяты 440 тыс. тенге.

Начато досудебное расследование.