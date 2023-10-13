100% акций нефтяной компании Phystech II передано государству

Акционеры АО «Phystech II», нефтяной компании, занимающейся разведкой и добычей нефти и газа на месторождении Северный Каражанбас, приняли решение о передаче 100 % простых акций общества государству, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

По данным KASE, акционеры АО «Phystech II» сообщили о решениях внеочередного общего собрания акционеров от 4 октября 2023 года «добровольно и безвозмездно передать в пользу государства 13 749 100 простых акций общества (100 % простых голосующих акций общества) общей оценочной стоимостью 35 417 122 000 тенге».

Осенью прошлого года работники предприятия обратились к президенту. Они требовали от руководства области и страны повышения заработной платы на 100 %. Также они заявляли, что руководство компании оказывает давление на сотрудников, подписавших протокол собрания о повышении заработной платы, угрожая увольнениями.

Нефтяная компания в свою очередь решила подать в суд на работник , обвинив их в «систематическом распространении ложной информации и клевете с целью дискредитации и нанесения ущерба предприятию».

5 октября этого года прокуратура Мангистауской области сообщала, что в рамках проводимой работы по защите экономических интересов государства, а также с учетом массовых жалоб работников предприятия проведена проверка деятельности АО «Phystech II» и в итоге выявлены грубые нарушения трудовых прав работников, неисполнение требований экологического законодательства, невыполнение контрактных обязательств перед государством и другие недостатки. По принятым прокуратурой мерам предприятие возместило государству ущерб на сумму 1,2 млрд тенге, а также оплатило административные штрафы на сумму более 70 млн тенге.