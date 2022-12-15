Мангистауская нефтяная компания намерена подать в суд на бастовавших работников за клевету

Нефтяная компания АО «Phystech II», занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на месторождении Северный Каражанбас, намерена подать в суд на своих работников, обвинив их в «систематическом распространении ложной информации и клевете с целью дискредитации и нанесения ущерба предприятию», пишет региональное издание «Лада» .

В октябре работники предприятия записали видеообращение к президенту. По их словам, они получают заработную плату в размере от 112 до 180 тысяч тенге. Они требовали от руководства области и страны повышения заработной платы на 100 %. В начале ноября они вновь обратились к главе государства, заявив, что руководство компании оказывает давление на сотрудников, подписавших протокол собрания о повышении заработной платы, угрожая увольнениями. Протокол собрания подписали более 100 работников компании Phystech II.

12 декабря отработавшая вахта не уехала домой. Работники за территорией месторождения установили юрту и вновь озвучили свои требования о повышении зарплат. Нефтяники сообщали, что уже прошли примирительную комиссию и арбитраж, но руководство предприятия игнорирует их требования.

«Они предложили нам поднять заработную плату всего на 15 процентов. С 2017 по 2022 годы нам ни разу не поднимали заработную плату, хотя обязаны поднимать автоматически зарплату на уровень инфляции. Кроме того, руководители учреждений, генеральный директор и его заместитель проявляют неуважение к рабочим и оказывают давление на некоторых работников, требуя от них увольнения по собственному желанию. Руководители учреждения вызывают социальный протест и мешают работникам работать в полном объеме», - рассказал один из нефтяников.

По словам работников, на месторождение к ним приезжали представители власти области, прокуратуры и руководство компании, но пока вопрос не решен.

Между тем в администрации АО «Phystech II» опровергли высказывания своих работников, заявив, что размер средней заработной платы на месторождении составляет 212 тыс. тенге с учетом всех удержаний. А в органы суда, прокуратуры или в инспекцию труда Мангистауской области не подано ни одного заявления от работников компании на предмет их незаконного увольнения или какого-нибудь притеснения со стороны работодателя. В компании также утверждают, что руководство и представители государственных органов с 12 декабря постоянно находятся на месторождении Каражанбас Северный и неоднократно пытаются наладить с работниками конструктивный диалог. Также в Phystech II опровергли, что генеральный директор компании, заместитель генерального директора и юрист неуважительно относятся к работникам, наоборот, они «всегда вежливы и корректны в общении с работниками, о чем имеются соответствующие видеозаписи переговоров и встреч».

«Работниками АО “Phystech II” неоднократно и систематический распространяется ложная и клеветническая информация с целью полной дискредитации и нанесения значительного ущерба как предприятию, так и частным лицам. Также такие высказывания и распространение подобной информации носит деструктивный характер и негативно сказывается на морально-психологическом климате нашего общества, подрывает основы нашего государства. В ближайшее время АО “Phystech II” обратится в судебные органы с соответствующим иском», - заявил генеральный директор АО «Phystech II» Ернар Байжалиев.