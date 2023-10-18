В Казахстане пресечена деятельность ОПГ, занимавшаяся торговлей человеческими органами

В Казахстане пресечена деятельность преступной группы, которая занималась торговлей человеческими органами для трансплантации, сообщает Polisia.kz.

«Департаментом полиции Алматинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, которые организовали криминальную схему по купле-продаже органов человека. Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях доставлено 22 фигуранта (организаторы, медицинские работники, нотариус, реципиенты и доноры), между которыми были распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации органов», - сообщили в полиции.

Сумма сделок составляла 6-10 млн тенге, уже установлено восемь таких фактов.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты денежные средства, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства. Трое организаторов преступной схемы арестованы.

Проводится досудебное расследование по статье 116 УК РК («Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица).