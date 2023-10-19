Подача тепла и горячей воды в Бостандыкском районе Алматы восстановлена – акимат

Подача тепла и горячей воды в Бостандыкском районе Алматы в контуре улиц Гагарина — Ходжанова — Короленко — Розыбакиева возобновлена, сообщает пресс-служба акимата.

«Последствия порыва теплотрассы по улице Ходжанова ликвидированы. Восстановление сегмента трубопровода диаметра 800 мм после повреждения завершено. Теплотрасса введена в строй и работает в заданном режиме», - отметили в акимате.

Напомним, накануне часть зданий в Бостандыкском районе Алматы отключили от горячей воды и отопления из-за нештатной ситуации на одном из участков магистральной теплосети. Сегмент трубопровода диаметром 800 мм был введен в эксплуатацию в 1976 году.

В акимате отметили, что общая изношенность теплосетей по городу сейчас составляет 59,2%. За текущий межотопительный сезон проведена реконструкция порядка 9,1 км теплосетей, это позволит снизить изношенность только на 0,6%.