Минторговли опровергает слова своего вице-министра о запрете поставок товаров в Россию

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», - цитирует агентство КазТАГ Минторговли.

Накануне вице-министр торговли Торебаев заявил журналистам прямо противоположное.

«Весь товар мы экспортируем (через территорию России – В.). Был ограничен экспорт только связанных с войной товаров. Это 106 различных товаров. Мы полностью ограничили их экспорт», - заявил он журналистам в кулуарах сената.

Минторговли в пятницу утверждает, что «торговля товарами двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, происходит в соответствии с международными обязательствами Казахстана: в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите».

«Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено договором о ЕАЭС. 106 видов товаров, о которых вице-министр Кайрат Торебаев упомянул в ответ на вопрос журналиста в кулуарах сената парламента, входят в перечень товаров двойного назначения».

В министерстве уточнили, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля.