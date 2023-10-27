Казахстан полностью закрывает внутреннее потребление бензина, утверждают в Минэнерго

Казахстан производит достаточно бензина для полного обеспечения внутреннего рынка, и никаких спекулятивных факторов для повышения цены нет, заявил на брифинге министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«При ценообразовании исходим из двух факторов: соотношение спроса и предложения. В этой связи ситуация сбалансированная. Весь необходимый объем производства бензина в Казахстане вырабатывается в полном объеме. То есть это и АИ-95, и АИ-92. С учетом производства полностью закрываем внутреннее потребление и обеспечиваем внутренний рынок. Никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензин нет», - цитирует Саткалиева агентство «Казинформ».

Кроме того, на Атырауском НПЗ, который месяц был на ремонте, начали пусковые операции, сообщил министр, и ко 2 ноября завод будет полностью запущен.

«И ситуация будет еще более стабильная и надежная в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов», - заверил Саткалиев.

По его словам, такая же стабильная ситуация наблюдается и по дизельному топливу. Более того, в Минэнерго прогнозируют его профицит на внутреннем рынке.

«Второй аспект связан с государственным регулированием. Есть регулируемые виды нефтепродуктов. По ним идет жесткий контроль — выше, чем предельная цена, цена расти не будет. Но есть и нерегулированная цена. Там фактором, определяющий цену, будет соотношение внутренних продуктов и импортируемых из сопредельных государств. Если объем импорта будет больше, цена будет выше, то и цена на нефтепродукты будет выше», - добавил глава Минэнерго.