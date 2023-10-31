В Алматы завершили пробивку улицы Айтеке би

Движение по ней уже открыто
В Алматы завершилась пробивка улицы Айтеке би от Байтурсынова до Досмухамедова, сообщила пресс-служба городского акимата.
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