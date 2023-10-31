Движение по ней уже открыто
В Алматы завершили пробивку улицы Айтеке би
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы завершилась пробивка улицы Айтеке би от Байтурсынова до Досмухамедова, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Новая дорога длиной 142 метра имеет ширину проезжей части 11,5 метра и тротуары с обеих сторон. Также были проведены работы по переустройству инженерных коммуникаций и установлены новые дорожные знаки», - отметили в пресс-службе.

По данным акимата, завершены работы по нанесению дорожной разметки и открыто движение для автомобилей. При этом отмечается, что при движении в восточном направлении поворот налево запрещен.

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