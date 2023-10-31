Боле 6 тыс. казахстанцев признаны банкротами

Более 70 тыс. казахстанцев подали заявления на признание их банкротами, однако порядка 80% заявлений отклонены из-за несоответствия критериям. Банкротами же на данный момент признаны более 6 тыс. человек с общим долгом свыше 9 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«С 3 марта текущего года поступило более 70 тыс. заявлений. Из них более 80% заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Основные причины – наличие личного имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором. В результате на сегодняшний день признаны банкротом более 6 тыс. граждан на сумму долга более 9 млрд тенге», - привел данные Жамаубаев.

Вместе с тем в суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1,2 тыс. граждан. Однако, добавил глава Минфина, отдельные должники не могут применить процедуру банкротства из-за ряда законодательных барьеров. В этой связи Жамаубаев предложил расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство, освободить граждан от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства, а также снять запрет на выезд должника за пределы страны, после утверждения плана восстановления платежеспособности.

«Конечно, банкротство не решит все проблемы, и многие хорошо осознают последствия банкротства – запрет на получение кредитов в течение пяти лет и мониторинг финансового состояния», - добавил министр.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что «высокая закредитованность населения является важным социально-экономическим вопросом», и на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 трлн тенге, а средняя сумма задолженности на одного заемщика по потребительским кредитам банков составляет почти 1,5 млн тенге, по проблемным потребительским кредитам – 1 млн тенге. В этой связи он поручил вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.

«Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы “до зарплаты”. Все предлагаемые законодательные поправки должны быть проработаны и внесены в парламент до конца года. Данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и минимизировать риски в потребительском кредитовании», - подчеркнул Смаилов.

Кроме того, для повышения финансовой грамотности населения министерству просвещения поручено проработать вопрос введения курсов финансовой грамотности в рамках учебных программ, в министерству науки – проработать эти вопросы в высших учебных заведениях. Также Смаилов поручил принять меры по упрощению подачи документов и совершенствованию процедуры применения внесудебного банкротства, усилить работу по борьбе с интернет-мошенничеством.