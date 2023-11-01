Потерпевшими признаны свыше 400 человек
Дело о финпирамиде Chia Tai Tianging Pharmaceutical на западе Казахстана передано в суд
фото Жанары Каримовой

На западе Казахстана завершили расследование дела в отношении организаторов филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено Департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд», - говорится в сообщении.

По версии следствия, финпирамида под видом инвестиционной компании привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели, а вкладчикам обещала высокий стабильный доход. По данным АФМ, за короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге.

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