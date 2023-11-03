Казахстан запросит деньги на строительство и ремонт дорог у ЕАБР

В Казахстане определили перечень первоочередных проектов строительства, реконструкции и капремонта участков республиканских и местных автомобильных дорог с началом реализации в 2024-2026 годах, сообщила пресс-служба министерства транспорта. Деньги на реализацию намерены запросить у финансовых институтов.

«В рамках развития автодорожной отрасли страны определены первоочередные проекты по республиканской сети на 4,7 тыс. км, где прорабатываются источники финансирования за счет международных финансовых институтов», - сказал министр транспорта Марат Карабаев в ходе рассмотрения планов приоритетных автодорожных проектов на совещании межведомственной комиссии.

Так, в 2024 году на республиканской сети дорог планируется начать проекты Актобе – Улгайсын – Кызылорда, Караганда – Жезказган, «Обход г.Сарыагаш». На 2025-2026 год запланировано начало проектов Атырау – Доссор и Астана – Костанай – граница РФ, на 2026 год: Павлодар – граница РФ, Семей – граница РФ (на Барнаул), Атырау – Уральск, Бейнеу – Шалкар – Ыргыз, Жанаозен – Кендирли, «Обход г.Шымкент», Алматы – Талгар – Байдибек би и Алматы – Ушконыр.

Министерством также составлен перечень приоритетных проектов автомобильных дорог по регионам.

Всего в план включены 95 участков общей протяженностью 4,3 тыс. км, из них 50 затрагивают дороги республиканской сети (1,4 тыс. км), а 45 относятся к местным дорогам (2,9 тыс. км). На эти проекты необходимо 2,2 трлн тенге. Ведомство планирует запросить их у ЕАБР.

«Для полноценной реализации проектов и снижения нагрузки на республиканский бюджет министерством прорабатывается механизм финансирования данных проектов за счет привлечения инвестиций ЕАБР», - сказал Карабаев.