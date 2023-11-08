Начат демонтаж незаконно возведенных торговых объектов
Схему незаконной сдачи в аренду помещений на рынках выявили в Алматы
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Схему незаконной сдачи в аренду помещений на торговых рынках раскрыли в Алматы, сообщает пресс-служба управления градостроительного контроля города. Собственники рынков возводили торговые павильоны без разрешительных документов на строительство и прав на земельные участки. Эти павильоны сдавались в аренду. На двух рынках уже начат демонтаж незаконно возведенных торговых объектов.

Общая площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков составила около 350 тыс. кв. метров.

«Результаты внеплановых проверок, которые проводятся по поручению акима Алматы, показали, что собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, а зачастую и прав на земельные участки, возводили торговые павильоны, незаконно увеличивая общую торговую площадь. С целью получения прибыли эти павильоны реализовывали и сдавали в аренду помещения, укрывая их незаконный статус от арендаторов», – говорится в сообщении управления.

Из 60 функционирующих рынков выявлены и приняты меры административного характера по 37 рынкам. По рынкам «Карим», «Оптовка», «Арыстан», «Тигрохауд», «Уш Коныр», «Жетысу-Семиречье» и «Бак орда» суд принял решение о частичном сносе незаконных построек. На них собственники увеличивали торговую площадь в среднем на треть.

На рынках «Бак орда» и «Оптовка» уже проводятся работы по демонтажу незаконно возведенных торговых объектов. Еще по 30 рынкам инициируются иски в суд.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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