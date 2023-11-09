В Алматы в воскресенье перекроют улицы из-за забега City Run

12 ноября в Алматы пройдет городской забег City Run 2023. В связи с этим частично будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщает «Казинформ» .

Старт и финиш будут на площади «Астана». Маршрут забега пройдет по улицам Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай батыра и Панфилова.

Так, движение на ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова будет перекрыто с 04:00 до 11:00, от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана – с 07:45 до 09:40, по ул. Богенбай батыра от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд – в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по Абая.

Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко будет перекрыто с 08:00 до 09:30. Альтернативный проезд – по пр. Сейфуллина.

Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова будет закрыто с 08:05 до 09:20. Альтернативный проезд – по пр. Абая.

Движение по ул. Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра закроют с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд будет по пр. Назарбаева.

Движение по пр. Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд – по проспектам Назарбаева и Сейфуллина.