Документ должно принять правительство
Комплексный план развития Алматинской агломерации примут до конца года – Досаев
Фото Жанары Каримовой

Комплексный план развития Алматинской агломерации примут до 2029 года правительство должно принять до конца этого года, заявил аким Алматы Ерболат Досаев на Объединенном архитектурном и градостроительном форуме. Документ был одобрен маслихатом города и области и должен быть принят в правительстве.

«По поручению президента нашей страны сегодня разработан Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года, данный документ уже одобрен маслихатами как города Алматы, так и Алматинской области, и должен быть принят в правительстве до конца текущего года. Этот план позволит гармонизировать и сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур как в самом Алматы, так и прилегающих к нему районах Алматинской области», - сказал Досаев.

Ранее в акимате города сообщали, что комплексный план развития Алматинской агломерации содержит проекты в рамках 16 стратегических направлений по территориальному, социальному, дорожно-транспортному, инженерному, экономическому, экологическому и цифровому развитию. Предусмотрена синхронизация деятельности акиматов города и области по ключевым направлениям развития, а также интеграция общественного транспорта города и пригородной зоны, пробивка четырех радиальных и семи внутренних магистральных улиц до БАКАД и развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок. Также будет создан единый зеленый коридор агломерации.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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