Задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев

Бывший аким Атырау Кайрат Уразбаев задержан по делу о незаконном распределении земельных участков, сообщает КазТАГ .

Сообщается, что прокуратура Атырауской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков. 9 ноября в рамках этого дела был задержан экс-аким города Атырау Кайрат Уразбаев, подтвердили агентству в надзорном органе.

Позже пресс-служба прокуратуры региона опубликовала на своем сайте релиз, в котором говорится, что надзорный орган проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Атырау по признакам мошенничества.

«Установлено, что в период 2020-2022 г.г. должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.) под индивидуальные жилищные строения», - поясняется в сообщении.

Кайрат Уразбаев был задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество), он водворен в ИВС управления полиции Атырау.

Кайрат Уразбаев был акимом Атырау с января 2020 года по январь 2022-го.