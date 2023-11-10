Рабочие в Мангистау требуют освободить профсоюзного активиста Амина Елеусинова

«Советник отраслевого профсоюза топливно-энергетического коплекса Амин Елеусинов был арестован на 15 суток за то, что пытался донести недовольство людей до местных властей. Эти действия противоречат 32 статьи Конституции (граждане Казахстана вправе мирно проводить собрания, митинги и шествия – В.). В связи с этим мы требуем, чтобы незаконные действия немедленно были прекращены и Амин Елеусинов вышел на свободу. Если его не выпустят, то мы, пользуясь всеми законными способами, будем действовать», – заявил один из представителей независимого профсоюза «Жанаозен» во время видеообращения.

Похожие видеообращения были записаны активистами из Жанаозена и Бейнеу, а также членами профсоюза водителей в Жетыбае и местного профсоюза Форт-Шевченко.

Амин Елеусинов – бывший лидер независимого профсоюза в компании Oil Construction Company. В 2017 году члены профсоюза проводили акции протеста и объявляли голодовку, требуя отменить ликвидацию Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана, чьими членами они являлись. После чего Елеусинов был арестован и приговорен к двум годам тюрьмы за хищение профсоюзных денег – статье уУголовного кодекса, часто используемой против профсоюзных лидеров, а также за неповиновение, оскорбление и применение насилия по отношению к представителю власти. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила уголовное дело в отношении Елеусинова, посчитав это нарушением прав на свободу ассоциации и профсоюзов. В 2018 году он вышел на свободу условно-досрочно.

Елеусинов был неофициальным лидером протестов в Актау во время январских событий. 6 января он вместе с другими профсоюзными активистами был похищен возле здания «Мангистау Арены». Их продержали в неизвестном им доме до вечера 7 января и отпустили лишь после того, как митинги в Актау завершились.

Радио «Азаттык» передает, что 7 ноября в Актау собирались приехать безработные, для того чтобы встретиться с местными органами власти. Туда собирался отправиться и Елеусинов, однако его превентивно задержали и арестовали на 15 суток.