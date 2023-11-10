Городской суд Алматы оставил в силе приговор осужденным по делу о захвате аэропорта

Городской суд Алматы оставил в силе приговор суда Наурызбайского района в отношении осужденных по делу о захвате международного аэропорта во время январских событий 2022 года, сообщает «Радио Азаттык».

Суд начал онлайн-рассмотрение апелляционной жалобы журналистки Айгерим Тлеужан и еще четырех человек 19 сентября. С тех пор заседания многократно переносились.

11 июля суд Наурызбайского района Алматы приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к 4 годам лишения свободы, остальных − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − к восьми годам лишения свободы каждого. Местом отбытие наказания для осужденных суд определил учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Рассмотрение дела о захвате аэропорта Алматы началось в марте. Подсудимых обвиняли по статье 272 Уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Некоторым из них были предъявлены обвинения в «нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «грабеж».

По версии следствия, Нурпеисов и Тлеужанова «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий. Потерпевшими признаны управляющая компания аэропорта, учреждение «Казаэронавигация», авиакомпании Qazaq Air, Air Astana, FlyArystan и SCAT.

В сентябре, уже во время рассмотрения апелляционной жалобы, адвокаты и подсудимые заявили отвод всему составу горсуда и прокурору, так как, по их мнению, «суд имеет заинтересованность в исходе дела». Также они просили заново провести судебное следствие. Суд отказал по всем ходатайствам стороне защиты.

А в октябре межрайонный суд по гражданским делам города Астаны отказал в удовлетворении иска журналистки Айгерим Тлеужан к генеральной прокуратуре о распространении сведений, порочащих честь и достоинство. В январе генеральный прокурор Берик Асылов заявлял, что «двое членов религиозной экстремистской организации Нурпеисов и Тлеужанов захватили аэропорт Алматы», еще до того, как приговор по делу о захвате аэропорта, фигурантами которого стали журналистка Айгерим Тлеужан, учитель истории Калас Нурпеисов и еще трое других людей, вступил в законную силу. После этого журналистка обратилась с иском в суд против генеральный прокуратуры, заявив, что Асылов распространил сведения, порочащие ее честь и достоинство. Согласно иску, он объявил ее виновной в захвате аэропорта, не имея приговора суда. К тому же она не состоит ни в какой запрещенной религиозной экстремистской организации. Однако в решении суда говорится, что аэропорт захватывал Тлеужанов, а не Айгерим Тлеужан. Ее адвокат заявила, что решение гражданского суда и приговор по аэропорту противоречат друг другу.