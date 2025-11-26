Суд Тараза вынес приговор еще одному погибшему во время Январских событий

Таразский городской суд №2 вынес приговор еще одному погибшему во время Январских событий – 36-летнему Асхату Бегешову, признав его виновным «неповиновении представителям власти», освободив от уголовной ответственности в связи со смертью. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, сообщило из зала суда издание Qazaq Times.

«Признать Асхата Бегешова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 379 Уголовного кодекса РК – неповиновение власти. В связи со смертью подсудимого освободить его от уголовной ответственности», – зачитал приговор судья Асхат Кайратбекулы.

В решении суда говорится о том, что 7 января 2022 года Бекешов, находясь в состоянии алкогольного опьянения не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться, а также проигнорировал предупредительный сигнал, направленный вверх.

«Он пытался проехать через блокпост с высокой скоростью, не остановившись, на территории, где было объявлено чрезвычайное положение и проводилась антитеррористическая операция», – добавил судья.

Сотрудники полиции Жамбылской области, находясь примерно в 50 метрах от автомобиля и опасаясь за свою жизнь и здоровье, произвели предупредительные выстрелы для остановки транспортного средства.

После этого полицейские выстрелили по автомобилю, в результате чего Бегешов погиб.

Его жена Ардак Темирбаева не согласна с приговором суда. До этого она подавала заявление о повторном расследовании дела, после чего выяснилось, что пуля вошла сзади и вышла через переднюю часть головы Бегешова. Сторона защиты утверждала, что это свидетельствует о том, что погибший не двигался прямо к посту, как указано в приговоре, а, увидев стрельбу, пытался ехать назад, и именно тогда была произведена стрельба.

По ее версии, ее муж ехал на своей машине, он не был ни на площадях, ни на митингах. Выехал с работы, отвез своих друзей по домам, потому что тогда не работало ни такси, ни общественный транспорт. Потом отправился домой. Возле остановки “Жансая” его убили прямо внутри машины. Было сделано 38 выстрелов по автомобилю. У них осталось двое сыновей.

Она также говорила, что во время следствия ее свекор был официальным представителем, потому что у нее на руках был грудной ребенок.

«Они воспользовались возрастом моего свекра, надавили и угрожали ему. Сказали: “Либо ваш сын уйдет по 379 статье, либо мы ему навесим 272 (массовые беспорядки)”. Он не знает законы, потому остановил следствие и согласился на 379 статью. Так его сделали еще и преступником», — сказала Темирбаева в здании генеральной прокуратуры журналисту «Власти».

У Бегешова осталось двое сыновей.

7 февраля 2023 года суд первой инстанции посмертно признал пятерых мужчин виновными в организации, участии и призыве к участию в массовых беспорядках во время Январских событий в Таразе. Среди них были Исатай Донбаев, Райс Рысбеков, Ержан Байжанов, Нурсултан Куатбаев и Токтар Ошакбай. Они также обвинялись в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов.

8 августа апелляционный суд оправдал только 18-летнего Нурсултана Куатбаева.

Родственники погибших, не согласные с предъявленными обвинениями, несколько раз приезжали в Астану, требуя справедливого расследования. Они отрицают обвинения, считая, что их близкие не были причастны к преступлениям, и указывают на многочисленные нарушения во время досудебного расследования.

Власть рассказывала об их борьбе.