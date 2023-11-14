Понятие «качественное рабочее место» внедрят в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект концепции развития рынка труда на 2024-2029 годы. Как сообщила пресс-служба ведомства, будет введено понятие «качественное рабочее место», а реализация предлагаемых документом мер позволит увеличить количество таких рабочих мест до 3,6 млн и улучшить структуру занятости.

«Концепция разработана с учетом национальных приоритетов и целей, а также международных обязательств и стандартов в области труда и занятости. Это документ стратегического характера, который определяет основные направления, мероприятия, индикаторы и ответственных исполнителей по развитию рынка труда на период до 2030 года», - пояснили в министерстве, отметив, что совместно с представителями Всемирного банка был проведен анализ по обзору рынка труда с учетом динамики и структуры создания рабочих мест, а также анализ секторов экономики, имеющиеся предпосылки локализации производственной цепочки и т.д.

Одной из основных новелл концепции является введение понятия «качественное рабочее место». Его основными характеристиками являются: стабильная занятость (не менее шести месяцев в год), достойный уровень оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе), безопасные условия труда, возможности для профессионального развития и карьерного роста, обеспечение трудовых прав и социальной защиты, а также уважение и признание в обществе. В Минтруда подчеркнули, что именно «качественное рабочее место» станет целевым индикатором работы всех отраслевых государственных органов.

«В целях достижения показателей предусмотрены меры по первичной индустриализации в южных регионах страны, реиндустриализации в центральных и восточных областях, кластеризации агробизнеса на севере республики. Также большое внимание в концепции уделено новым подходам формализации платформенных работников (порядка 1 млн казахстанцев), синхронизации рынка труда и системы образования, развитию инфраструктуры рынка труда», - добавили в ведомстве.

В целом к 2029 году планируется создать 3,6 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости.

Сейчас проект постановления об утверждении концепции находится на рассмотрении аппарата правительства.