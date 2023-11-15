Главу управления топливно-энергетического комплекса Астаны подозревают в получении взятки – Антикор

По версии следствия, он лоббировал интересы компании по строительству канализационных очистных сооружений
Тамара Вааль, Астана, Власть
Главу управления топливно-энергетического комплекса Астаны подозревают в получении взятки в крупном размере за лоббирование интересов частной организации в вопросе строительства канализационных очистных сооружений. Об этом в среду в ходе брифинга сообщил официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.
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