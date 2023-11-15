Главу управления топливно-энергетического комплекса Астаны подозревают в получении взятки – Антикор

Главу управления топливно-энергетического комплекса Астаны подозревают в получении взятки в крупном размере за лоббирование интересов частной организации в вопросе строительства канализационных очистных сооружений. Об этом в среду в ходе брифинга сообщил официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

«Антикоррупционной службой по Астане пресечена преступная деятельность руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере в виде загородного дома от руководителя частной компании», - сказал Тлеукенов.

По версии следствия, взятка предназначалась за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ на строительство канализационных очистных сооружений Астаны.