По версии следствия, он лоббировал интересы компании по строительству канализационных очистных сооружений
Главу управления топливно-энергетического комплекса Астаны подозревают в получении взятки – Антикор
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Главу управления топливно-энергетического комплекса Астаны подозревают в получении взятки в крупном размере за лоббирование интересов частной организации в вопросе строительства канализационных очистных сооружений. Об этом в среду в ходе брифинга сообщил официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

«Антикоррупционной службой по Астане пресечена преступная деятельность руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере в виде загородного дома от руководителя частной компании», - сказал Тлеукенов.

По версии следствия, взятка предназначалась за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ на строительство канализационных очистных сооружений Астаны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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