Два факта завербовать казахстанцев на войну с Украиной расследуют в Костанайской области

В двух приграничных с Российской Федерацией районах Костанайской области выявлены попытки вербовки граждан Казахстана на войну с Украиной. По обоим фактам проводятся расследования, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким региона Кумар Аксакалов.

«Это (попытки вербовки происходили – В.) не массово. Мы знаем об этих фактах, они были у нас на приграничных территориях, в районах. Два факта по крайней мере я знаю. Появились какие-то листовки. Но мы быстро выяснили, кто это, кто этим занимается, и, естественно, были предприняты все меры для того, чтобы наказать этих людей по закону», - рассказал Аксакалов.

При этом аким области назвал только один район – Узункольский, а название второго не уточнил, лишь отметив, что это тоже приграничный с Россией район.

Он также добавил, что расследование в отношении тех, кто распространял листовки, еще продолжается, так как «эти факты были буквально недавно».

«Там целая процедура соответствующая. Но ни один факт не будет пропущен, и все люди, занимающиеся этим видом деятельности, они получат соответствующее наказание», - пообещал глава региона.

В конце июня в прокуратуре Костанайской области сообщили о попытках вербовки населения региона на войну в Украине со стороны России. В надзорном органе тогда напомнили об уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории другого государства, а также об ответственности за сепаратизм.