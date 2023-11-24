Токаев предложил странам СПЕКА начать совместную научно-исследовательскую работу по экологической проблематике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом Саммите глав государств – участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) предложил учредить целевой трастовый фонд для содействия экономическому развитию и интеграции и начать совместную научно-исследовательскую работу по экологической проблематике, сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев считает, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации.

Перспективным в этом плане он видит объединение опыта и усилий машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства.

«Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Мы намерены активно работать в этом направлении со странами СПЕКА. Отдельное внимание следует уделить созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами СПЕКА. В этой связи видится крайне актуальным учреждение целевого трастового Фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции. Учитывая важность Специальной программы, Казахстан готов внести финансовый вклад в Фонд», -сказал он.

По мнению Токаева, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов. При этом он возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом “Пояса и Пути”, а также Трансъевропейской транспортной сетью и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле», - сказал глава государства.

Также он призвал всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря и совместному производству транспортных судов.

«Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО», – отметил Токаев.

Говоря о сотрудничестве в сфере экологии, президент Казахстана считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. По его словам, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА, и добиться успеха в одиночку здесь невозможно.

«Большую озабоченность вызывает сложная экологическая ситуация в Каспийском море, связанная с обмелением, резким снижением стока воды, сокращением биоресурсов и антропогенным загрязнением. Спасение Каспия должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Призываю все заинтересованные стороны к выработке общего плана действий по улучшению состояния этого уникального водоема», – сказал он.

Вместе с тем он предложил правительствам стран создать специальную рабочую группу СПЕКА для принятия новых участников – представителей государств-партнеров и институтов ООН.

Также он предложил провести один из следующих саммитов в Казахстане.