Лидеры Казахстана и Того обсудили перспективы сотрудничества

В Казахстане с официальным визитом находится президента Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе. С ним провел переговоры в узком и расширенном составах глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Казахстан рассматривает Того как важного партнера в Африке, поэтому необходимо наладить постоянный диалог и изучить перспективные направления сотрудничества.

«Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с Вашей страной. Накануне, в ходе неофициальной беседы, мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия. Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия. В этой связи Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений», - сказал Токаев.

В ходе встречи он обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия. По мнению Токаева, необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.

«Сегодняшние переговоры знаменуют новую эру в наших двусторонних отношениях и предоставляют прекрасную возможность для изучения перспективных направлений нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в укреплении связей с Того и рассматриваем Вашу страну как важного партнера в Африке», - сказал президент Казахстана.

По мнению Токаева, для раскрытия большого потенциала сотрудничества необходимо подписать двусторонние документы, включая соглашение о взаимной защите инвестиций.

Вместе с тем для развития двусторонней торговли и укрепления связей между деловыми кругами он предложил определить подходящую кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того. По его мнению, это будет способствовать развитию В2В контактов между странами.

Президент Того в свою очередь отметил, что его страна располагает «огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс сотрудничеству».

«Казахстан и Того могут стать стратегическими партнерами. Ваша страна обладает огромным экономическим потенциалом. Наша делегация заинтересована в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации», - сказал президент Того.

В ходе обсуждения перспектив развития партнерства особое внимание было уделено налаживанию политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействию в области здравоохранения и военной промышленности.