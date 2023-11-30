Казахстан согласился дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

Казахстан согласился на дополнительное сокращение добычи нефти в первом квартале 2024 года, сообщило Минэнергетики страны по итогам 51-го заседания министров ОПЕК+.

«Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами-участниками ОПЕК+. Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 468 тысяч баррелей в сутки до конца марта 2024 года», - говорится в сообщении.

«Впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий», - уточнили в министерстве.

Ведомство добавило, что новое сокращение «является дополнением к добровольному сокращению на 78 тысяч баррелей в сутки, ранее принятому Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года».

По итогам встречи ОПЕК+ добывающие страны договорились вновь сократить добычу нефти в попытке удержать цены на высоком уровне.