Казахстан согласился дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

Сокращение сохранится до конца марта 2024 года
Казахстан согласился на дополнительное сокращение добычи нефти в первом квартале 2024 года, сообщило Минэнергетики страны по итогам 51-го заседания министров ОПЕК+.
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